Autoridades de Copei que apoyan a Falcón son unos vulgares negociadores

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Juan Núñez, presidente del partido social cristiano Copei, acompañado de Miguel Rivero, secretario general de esta organización política, como autoridades regionales legítimas fijaron posición ante la inscripción de Henry Falcón. En este caso calificaron la utilización del nombre de Copei como una estafa política.

Expresó que los verdaderos hombres y mujeres de Copei están comprometidos con el pueblo de Venezuela y con una salida democrática transparente. Dijeron que quieren elecciones transparentes, imparciales, con garantías de respeto a la voluntad popular y de igualdad de condiciones. Mencionó que desde el TSJ utilizan a Miguel Salazar y Pedro Pablo Fernández, entre otros dirigentes para manipular la tarjeta de Copei al interés del Gobierno.

Reiteraron que no están contra las elecciones, si fuesen serias, legítimas, transparentes y con condiciones. “No como lo que pretende hacer el gobierno el 22 de abril con un ventajismo increíble y con dirigentes opositores que se desvinculan del planteamiento de la Unidad en Venezuela, anteponiendo sus intereses particulares y personales presentando sin consultar con nadie un nombre para estas fraudo-elecciones”, sostuvo.

Del mismo modo, Luis Miguel Rivero, indicó que ante toda esta situación los auténticos social cristianos “manifestamos que no estamos de acuerdo con estas elecciones ilegitimas. Le hacemos el llamado a nuestra militancia, a los dirigentes, al pueblo en general y a los venezolanos que hasta que no estén las condiciones nosotros no nos vamos a prestar para esta farsa”.

Rivero dijo que quieren marcar la diferencia de aquellos quienes dicen ser las legítimas autoridades de Copei, pues solo son unos vulgares negociadores con el gobierno regional y nacional. Reveló que no reconocen estas autoridades dentro del partido, pues son impuestas por ejecutivo nacional. Finalmente, añadieron que junto a, Roberto Enríquez, se unirán al Frente Amplio Nacional.