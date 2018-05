Autoridades deben resolver condiciones de hacinamiento de presos del Cicpc

Alexander Olvera

San Carlos, mayo 29.- (Las Noticias de Cojedes).- Roberto Anderi, presidente del Colegio de Abogados del Estado Cojedes, denunció las precarias condiciones de hacinamiento, insalubridad y el retardo procesal a los que se ven sometidos los 90 presos recluidos en las instalaciones de la Subdelegación del Cicpc San Carlos. Aseguró que a pesar de haber denunciado esta situación los organismos con competencia no resuelven el problema.

Reitero lo que dije hace unos meses: “Esto es muy preocupante porque puede convertirse en una bomba de tiempo y no deseamos que se dé un hecho lamentable en el estado”. Mencionó que en el Cicpc no hay suficientes funcionarios para atender a toda la población penal, muchos han decidido dejar la institución ante la crisis que atraviesa el país, donde arriesgan sus vidas por salarios miserables que no les alcanza para alimentar a sus familias”.

Anderi aseguró que se han registrados tres motines en las instalaciones de la policía científica en los últimos meses. Comentó que algunos de los recluidos sufren de enfermedades en la piel, hay varios con tuberculosis y pueden infectar a sus compañeros de celda. Indicó que tienen que dormir parados. Destacó que en el lugar hay alrededor de 30 personas condenadas por homicidio.

El abogado explicó que el Ministerio de Servicios Penitenciarios se niega a recibir reos en las diferentes cárceles del país por órdenes de la ministra Iris Varela. Admitió que esta situación constituye una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que se les vulnera el debido proceso y las garantías establecidas en la Constitución. “No es posible que desde ayer los presos comenzaron una huelga de hambre y nadie se ha presentado en el Cicpc”.

Por último, invitó a las autoridades a tomar medidas urgentes para solucionar el problema que tiene que ver con las condiciones mínimas que debe tener todo privado de libertad donde el Estado venezolano es responsable de lo que allí suceda. “Le recuerdo al Ministerio Público y al Ministerio de Asuntos Penitenciarios que la Constitución establece en su artículo 326 la corresponsabilidad entre los poderes en Venezuela”.

Roberto Anderi indicó que instituciones del Estado deben resolver hacinamiento y retardo procesal en el Cicpc.