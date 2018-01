Aveledo afirma que llamado a elecciones no aminora las sanciones

CARACAS.-El exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, aseguró que el llamado a elección y un resultado que favorezca al Gobierno actual no aminoraría las sanciones internacionales.

“La reacción internacional a la convocatoria de elecciones es el no reconocimiento, el Grupo de Lima, Colombia, Estados Unidos, advertencias desde Europa; justamente por la lentitud en distintas en negociaciones”, dijo en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Estima que si el Gobierno hace las elecciones y tiene resultados a su favor, la crisis seguiría porque este mandato tiene políticas equivocadas y el crédito exterior se ha perdido por el desprestigio por lo que las sanciones internacionales continuarían.

“Las sanciones han llegado por violación de derecho humanos, se viola la Constitución, hay repudio, la violación de derechos humanos no se acaba en la frontera, va mas allá y eso hay que comprenderlo con un doble efecto en la población cuando no hay alimentos y la plata no alcanza”, agregó.