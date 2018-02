Banco de Venezuela permanece con ineficiencias ante alta demanda de usuarios

Rubén Darío Yépez

San Carlos, febrero 23.- Son constantes las denuncias de usuarios que acuden diariamente a las principales entidades financieras de la capital, sin embargo, el Banco de Venezuela presenta problemas particulares constantes que acarrean malestares en los habitantes cojedeños.

Belkys Castillo, afectada, denunció que para hacer una apertura de cuenta para su nieto, quién padece de una condición especial de tipo motora, no la dejaron pasar como opción rápida y directa, en la que a su juicio, el vigilante le alegó que tenía que hacer la cola como una persona natural, sin tomar en cuenta la discapacidad.

Por otro lado, José Gregorio Alves, usuario constante del banco, mencionó con hincapié la situación en la que se encuentra la sede bancaria donde el aire acondicionado no funciona desde meses, así como también mostró su preocupación por la cantidad de “viejitos” que se disponen a cobrar su pensión y “pasan roncha” por las precarias condiciones en la que funciona.

“Aquí los encargados no tienen la iniciativa de mejorar su entidad bancaria, hacer una reestructuración o algo para darle mejores servicios a sus usuarios. Aunque sea ponga un ventilador. Hay muchos malos olores que no tienen ni explicación. El vapor, la línea lenta, los cajeros fuera de servicio, ¿Para retirar 30 bolívares?, no vale la pena”… “Que por lo menos se preocupen por la gente. Los invito a venir para que vean que no es mentira, es horrible esta situación”, expresó Alves.

Del mismo modo, también comentó que a cada momento a las mujeres embarazadas se desmayan. Invita a los directivos a gerencia, trabajar y hacer una excepción con los adultos mayores, las discapacitadas y las mujeres en condición de parto. “Es una gerencia de puros incompetentes”, concluyó.