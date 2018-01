Barboza destacó apoyo de canciller portugués a legitimidad de la AN

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional –AN-, Omar Barboza, sostuvo un encuentro con el canciller de Portugal, Augusto Santos Silva quien reiteró que, tanto la nación lusa como del resto de países de la Unión Europea –UE-, reconocen a la AN como la legítima representación del pueblo de Venezuela. “Ese reconocimiento no es a quienes hoy estamos en la AN como diputados sino a la vigencia de los valores democráticos”.

“Que hable, no solo en nombre de su gobierno sino de la UE, reconociendo la legitimidad de la AN, lo que hace es reforzar la legitimidad de la misma”, enfatizó Barboza.