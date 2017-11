Barrio Esperanza Bolivariana sumergido en miseria

RUBÉN DARÍO YÉPEZ

PASANTE UAM

San Carlos.- Luis Mora, residente del sector Barrio Esperanza Bolivariana, ubicado al suroeste de San Carlos, denunció la mañana de este sábado, la desidia y la mala urbanidad que compone dicha localidad.

Argumentó que la comunidad le hace falta asfaltado a las calles y las aceras todavía no la ponen en estructura. Dijo que el servicio de luz es un “poco deficiente” y la mayoría de las calles no tienen alumbrado eléctrico. “Aquí más nunca han vuelto a poner bombillos en los postes”… “Tiene como 3 años que está oscuro, como una boca de lobo”… “El aseo no pasa constantemente. Lleva dos meses que ni se asoma”… “Ni hablar de la policía, no entran para acá nunca. Aquí la cosa no es fácil. El nivel de inseguridad es alto”, aseguró Mora.

“Faltan viviendas por hacer muchas se encuentran en construcción. El gobierno prometió concluir todas las casas, hacerlas y tenerlas listas para este año, pero sin embargo, no se ha obtenido ninguna respuesta. Hay unas personas que ya los ranchitos se le van a caer y ni por eso los toman en cuenta”, precisó el residente.

Finalmente, hace un llamado al gobierno regional, municipal y entes públicos del estado a no olvidarse de las zonas como esta del Barrio Esperanza Bolivariana, puesto que son ciudadanos también y ameritan la ayuda comunal para progresar como colectividad y sociedad civil.