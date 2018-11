BBVA fue reconocido como líder global en programas de responsabilidad corporativa

BBVA ha sido reconocido como líder global por sus programas de responsabilidad corporativa e inversión social de acuerdo al último informe Giving in Numbers, publicado por The CEO Force for Good. El informe está basado en la mayor encuesta del ámbito de la RSC y ha contado con la participación de 252 de las más importantes multinacionales de todo el mundo. Conforme a sus conclusiones, BBVA se sitúa dentro del 25% de empresas socialmente más comprometidas.

“Los resultados del informe Giving in Numbers muestran la relevancia que damos en BBVA a la inversión en la comunidad y su alineación con nuestro propósito de brindar una era de oportunidades para todos. Una estrategia de inversión comunitaria centrada en la educación, el emprendimiento y el conocimiento. Estamos encantados de ver nuestros esfuerzos reconocidos por The CEO Force for Good”, ha afirmado Antoni Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA.

Desde hace 13 años, Giving in Numbers es el estudio de referencia sobre los fondos, recursos y dedicación que las empresas invierten globalmente para dar respuestas a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad. “Giving in Numbers pone de relieve las características que distinguen a estas empresas ejemplares. Las cuales más allá de su volumen de aportaciones en inversión social, apuestan por integrar su compromiso social en todos sus procesos de negocio“.

BBVA, con una aportación de 103 millones de euros en 2017, ha sido reconocido dentro del cuartil superior, donde se encuentran las empresas que durante 2017 donaron al menos 55,3 millones de dólares o un mínimo de un 1,82% de sus beneficios, antes de impuestos. La media de las empresas encuestadas fue de 19,2 millones en 2017.

En Venezuela, BBVA Provincial de la mano de la Fundación BBVA Provincial reitera cada año su compromiso de poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, y desde la la web de la Fundación, en la sección Negocio Responsable se publica anualmente el Informe de Banca Responsable, en el cual se detalla entre otros: el impacto de los programas educativos propios, las instituciones a las que anualmente apoya, así como el aporte que se realiza a través del voluntariado corporativo.

Gracias a los lineamientos y buenas prácticas del Grupo BBVA, también en Venezuela se mantienen la estrategia de desarrollar negocios que aporten valor, atendiendo a principios éticos y responsables, acordes con la sociedad venezolana.