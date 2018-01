“Benditos aquellos que han dado la vida con el corazón lleno de amor por la patria”

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Este miércoles 23 de enero, en la Iglesia San Juan de la ciudad de San Carlos, se llevó a cabo una misa en honor a los caídos en la lucha por la democracia y por lograr la libertad de Venezuela; la misma se realizó a las 11:00 de la mañana auspiciada por el padre Osvaldo “Capocho” García.

Todos vestidos de blanco y el corazón lleno de esperanza, así fue el pueblo cojedeño a pedir por la paz y el alma de los caídos en lucha por la libertad. Se contó con la presencia de diferentes personalidades del acontecer político de la región, de diferentes partidos, así como el pueblo devoto, aquellos que creen en la iglesia y en la oración como una ruta fundamental para lograr la salida pacífica del gobierno y restaurar la paz en el país.

Durante la misa, el padre “Capocho” expresó: “Te pedimos Señor por todos los compatriotas que han dado la vida por defender la libertad, la justicia y los derechos humanos. Perdónalos Señor, si tienen cualquier deuda, y concédeles la paz y el descanso eterno”.

Asimismo, pidió por el alma de Oscar Pérez, quien murió en manos del régimen venezolano. “Señor dale el descanso eterno. Concédele Señor el descanso eterno y el perdón, así como cualquier deuda que tengan él y sus compañeros. Pido por Venezuela Señor y la ponemos en tus manos”.

“Te pedimos señor que nos bendigas y nos ayudes a encontrar caminos de justicia, amor y libertad. Tú que moriste por eso en la cruz y resucitaste, permite que se haga justicia en Venezuela. La gente está cansada de la palabrería. Tenemos que amar a nuestra patria y debemos estar dispuestos, si toca, a dar la vida por ella. Benditos aquellos que las han dado con el corazón lleno de amor por la patria”, apuntó.

Por otra parte, un servidor de la iglesia católica en Cojedes, el diácono Dr. Gerardo Uzcátegui, participó en esta celebración de la fe e indicó a través de la lectura según Mateo, que si no se hace lo justo ante Dios jamás entrarán al reino de los cielos.

“Estamos celebrando ante el Señor una ofrenda de su misma pasión y muerte. Esta es una iglesia reunida, porque la iglesia somos todos nosotros, hay diferentes eucaristías pero hoy es dedicada a pedir perdón al Señor por las cosas malas que se hacen en este país. Dios nos hizo por amor, somos sus hijos y eso es una divinidad especial”.

Dijo que no todos se comportan como el Hijo de Dios lamentablemente, muchos siguen lo que el demonio les ofrece y se convierten en hijos de las sombras e incluso se manifiestan como hijos del demonio. “Cuando unas personas son enemigas del pueblo para poderlos gobernar se quieren adueñar de sus talentos. Un gobernante tiene responsabilidad de tener una actuación apegada a Dios y Él los bendecirá si lo cumplen. No están allí para matar a nadie, Dios no los puso ahí para eso, ni para separar familias”.

Ante los hechos ocurridos, hace nueve días en El Junquito, aseguró que se ha visto un acto errado desde todos los puntos de vista, que es criticado en todo el mundo y como hermanos no podemos permitirlo y tenemos que reaccionar.

“Debemos pedirle a Dios que cambie el modo de pensar de estos gobernantes. Además de pedir por el alma de quienes murieron en ese lugar. Cuando una persona es asesinada sin atacar, cuando pide clemencia, no puede llamarse terrorista. Quieren criminalizar a quien buscaba la libertad del país. Fueron nuestros hermanos quieren murieron allí quienes sacrificaron su vida por todos nosotros”, finalizó diciendo.