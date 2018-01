Blanco espera que la directiva del Parlamento no reconozca la ANC

Caracas.- El diputado a la Asamblea Nacional Richard Blanco, espera que la nueva directiva del parlamento no reconozca a la Constituyente, debido a que estima que este órgano ha tomado decisiones erradas como la eliminación de la Alcaldía Metropolitana.

“Yo me pregunto si los que van asumir las riendas de la Asamblea Nacional van a comprometerse a desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente que le hace un daño a Venezuela con decisiones que no debe tomar, no permite que ingresen los medicamentos y eliminaron la Alcaldía Metropolitana”.

A su juicio se debe rescatar la agenda del 6 de junio del 2017, “no podemos burlarnos de más de 7 millones de personas y hacerles honras a más de 130 personas que cayeron en el pavimento porque necesitan un país distinto, de sus anhelos”.