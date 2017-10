Borges: El reto es cambiar el sistema electoral para tener elecciones justas

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional –AN-, diputado Julio Borges, apoya la decisión de Primero Justicia –PJ- y de la gran mayoría de los partidos políticos opositores de no participar en las elecciones municipales. “Si nos calamos que cada elección se va degradando, descomponiendo el voto, vamos a llegar a una situación en la no podremos quejarnos. O nos paramos firmes en este momento para que haya un sistema decente y democrático que permita cambiar el gobierno que es el problema principal de Venezuela, o vamos a tener que morir callados”, manifestó.

“Comparto la decisión que hemos tomado de que este momento es para poner freno, para que el gobierno no haga lo que le dé la gana y mucho menos imponer condiciones distintas al hecho de que un gobernador gane y lo sometan a una constituyente y si no le ponemos freno a eso, estamos renunciando a que el país recupere su libertad”, resaltó.

En entrevista a Globovisión, el coordinador de Primero Justicia consideró que la no participación de la oposición en las municipales deslegitima al gobierno y al CNE. “Este sistema no funciona y no le da confianza a la gente por eso no va a votar”.

Borges opina que el país tiene que empezar a organizarse de cara a las presidenciales y “lograr construir un liderazgo con una primarias presidenciales donde surja un líder que encarne este proyecto de cambio. Eso es lo que tiene que venir para estar alineados para lo que viene en los próximos meses”.