Bote de basura en Tinaquillo sigue siendo un grave problema

Arnold Briceño

Pasante UAM

Tinaquillo.- En un costado de la vía que lleva hacia Mesas de Vallecito, en Tinaquillo, se encuentra un tramo repleto de basura desde hace décadas pero que se ha intensificado en últimos 10 años y se ha convertido en el dolor de cabeza de más de cinco comunidades cercanas.

Vanessa Díaz, vocera del sector administrativo del consejo comunal Mesas de Vallecito, manifestó que tal situación representa la raíz de los problemas y dificultades de la zona, ya que ha ocasionado la contaminación del aire, suelo y agua, unido a los malos olores que de allí emanan, además se presta para que el hampa azote efectuando robos por la soledad en dicha zona. Y esto ha afectado a más de 330 familias, un aproximado de 1.200 personas.

Destacó que tanto la escuela como el liceo no trabajan como es debido porque la mayoría de los docentes son del pueblo tinaquillero, y el transporte público se abstiene de hacer la ruta para esta comunidad porque la carretera no está en las condiciones óptimas, por causa de algunas máquinas que mandan bajo el pretexto de recolectar los desechos y no recogen nada.

“La mala gerencia por parte de los representantes del estado ha ocasionado que el bote se empeore cada vez más. Para mejorar tal situación se requiere de una planificación por parte de los líderes gubernamentales que ubiquen y le saquen provecho mediante el reciclaje a las toneladas de desechos que hay en el lugar”, explicó la vocera.

Díaz resaltó la insistencia que han hecho para mejorar esta vicisitud desde haces meses, habiendo denunciado ante diferentes organismos, pero ninguno dio respuestas concretas y aportes que mejoren la problemática. En varias oportunidades, recordó, trancaron la vía y se unieron como comunidad, pero la ignorancia y negligencia de los gobernantes fue desconsiderada.

La líder comunitaria exhortó a la gobernadora Margaud Godoy, al alcalde Luis Yoyote y organismos encargados del sector ambiental a acercarse a las realidades del bote y sensibilizarse, para descubrir la situación atroz y solucionarla lo más pronto posible. Además, invitó a los representantes de la Lopna a visitar la zona para que inspeccionen la cantidad de niños y niñas sin educación y otros que viven en medio de la contaminación, propensos a contraer alguna enfermedad.