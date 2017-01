Boxeador cojedeño denunció que fue despojado y desalojado de su vivienda

San Carlos.- Héctor Betancourt, atleta de la selección de boxeo del estado Cojedes e integrante de la delegación criolla de alto rendimiento y que actualmente recibió el llamado para unirse a las filas del equipo Caciques de Venezuela se apersonó a este medio de comunicación para denunciar que fue desalojado y despojado de una casa que le otorgó el Gobierno nacional y regional a través de la Gran Misión Vivienda.

Betancourt dijo que la ex gobernadora Érika Farías le entregó el certificado de adjudicación de su vivienda firmado y sellado por quien fue en su momento el representante de Indhur, Indalecio Sánchez, la misma se encuentra ubicada en el nuevo espacio comunitario “Cat”, sector San Ramón.

“Mi casa estaba sola ya que me habían robado puertas y ventanas y no tenía los recursos para repararla y el viernes cuando fui mandé a colocarlas, luego se presentó una comisión de la Policía estadal y un funcionario llamado Héctor Alejo que según trabaja en la secretaría de gobierno mandó a parar los trabajos de herrería que desarrollaban”, manifestó.

Destacó que le informaron que su vivienda tenía una adjudicación presuntamente de la sargento Cepeda, quien habría desarrollado los trámites. “Exijo una explicación a la gobernadora Margaud Godoy debe poner el ojo a este caso, ya que el funcionario involucrado trabaja en su despacho y me aseguró que mi certificado no tiene validez porque ya ninguno de las autoridades que firmaron están en sus cargos, necesitó que me exponga el por qué esta irregularidad. Yo la obtuve gracias al esfuerzo de mi trabajo deportivo que ha dado éxitos a Cojedes y lucharé por mí vivienda que me gane con mis labores”, acotó.