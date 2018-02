Bruguera: La gente no estuvo feliz en estos carnavales como dice Maduro

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- La concejal de la MUD en el municipio Tinaco, Zaida Bruguera, rechazó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, en la que afirmó que estos han sido los mejores carnavales de los últimos años. Dijo que mientras los venezolanos sufren por falta de medicinas el gobierno despilfarra dinero en este tipo de fiestas innecesarias en estos momentos de crisis que vive el país.

“No sé cuál es el concepto de felicidad que maneja el gobierno, no puedo creer que alguien que no consigue medicinas, no tiene efectivo, no consigue alimentos, no cuenta con transporte público, ni buenos servicios pueda estar feliz”, sostuvo la edil. Expresó que en Tinaco no tienen agua potable en la mayoría de los sectores y no se le ve la solución a este problema que es de vieja data.

Del mismo modo, lamentó la situación calamitosa por la que atraviesan los más de 150 pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica en el estado, quienes han tenido que salir a las calles a protestar por su vida. Agregó que no solo son estas personas, sino todo el que se enferma y debe ir a un centro de salud pública, se encuentra con el drama de que en los hospitales no hay ni algodón que es algo tan simple.

Agregó que el transporte es otra de las situaciones que afecta a los tinaqueros, “mucha gente que vive en Tinaco tiene que salir a trabajar a San Carlos, cómo hacen si no tienen efectivo y el servicio de transporte es deficiente, la mayoría de las personas están renunciando a sus trabajos por los bajos sueldos y lo que ganan se les va en pasaje”.

Por otra parte, dijo que la falta de alimentos se ha convertido en otra de las calamidades que afecta a los venezolanos, “señor presidente no sé cuál es la felicidad que dice usted, una persona con la barriga vacía no puede estar feliz, la felicidad no se decreta”. Finalmente, invitó a la ciudadanía a no perder la fe, porque Venezuela saldrá de esta crisis y volverá a ser un país próspero.