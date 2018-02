Calles de San Carlos repletas de huecos y escombros

RUBÉN DARÍO YÉPEZ

San Carlos.- En Venezuela es habitual que al momento cuando se aproxima cualquier tipo de elecciones, las instituciones gubernamentales trabajen a toda maquina para solventar problemas que no habian solucionado, como el asfaltado, la puesta del alumbrado público, la gestión de créditos, así como también otorgan más eficientemente servicios como el Clap y otros.

Según palabras de residentes capitalinos, es fatal, pauperrimo y triste el abandono de las calles de San Carlos, como queda demostrado en una vuelta que uno se de por la ciudad. Tales ciudadanos han manifiestan su incoformidad con el alcalde Rafael Alemán, quien aúnn no ha dado respuesta a las exigencias en cuanto a vialidad se refiere.

“Los huecos son un dolor de cabeza para motorizados y conductores de vehículos, pero también para peatones, es necesario que se proceda al bacheo inmediato de calles y avenidas, tanto principales como alternas en barrios y urbanizaciones de la ciudad capital, puesto que se ha vuelto “casi imposible no caer en uno”.

“En la actualidad es difícil mantener un vehículo, ya que los costos de los respuestos son muy altos, para rematar, tengo que estar pendiente de cada vez que manejo para no dañar más lo poco que me queda. Es una irresponsabilidad por parte del alcalde, quien le corresponde trabajar en pro del bienestar de la ciudadanía, y con esta problemática, lo que hace es perjudicarnos más”… “Para nadie es un secreto, salga a las calles, y fíjese, lo que digo no es mentira”, expresó uno de los denunciantes, quienes prefirieron mantener sus nombres en resguardo ya que afirman que por decir esta verdad podrían tomar represalias en su contra.

Finalmente, instan a crear conciencia por parte del encargado gubernamental que le corresponde trabajar en aras de la mejoría del asfaltado regional y municipal, puesto que las vías de transito están repletas de huecos y nadie da respuesta al respecto.