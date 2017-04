Cámara Municipal de Tinaquillo intenta eliminar representación de la MUD

MIKARLA VILLEGAS

Tinaquillo.- Juan Carlos Villegas, concejal de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y dirigente social de Acción Democrática (AD), denunció una vez más ante este medio, “el complot que tiene el alcalde Luis Yoyote y el presidente de la cámara municipal de Tinaquillo Carlos Peña, para intentar eliminar la representación de la MUD en las sesiones ordinarias de este ente legislativo municipal”. El edil argumentó que él es representante de 14 mil tinaquilleros que confiaron sus votos a la Unidad en la localidad.

Según lo informado por el concejal, el problema radica en las denuncias que ha realizado en varias ocasiones, tanto así que se asoma la posibilidad de una auditoría desde la contraloría general de la republica ya que no se le han aprobado en la plenaria los informes de gestión del 2014 ni del 2015 al alcalde Yoyotte, responsabilidad que recaería en los concejales por daños al patrimonio público. “También es que quieren mantener en secreto la expropiación de terrenos y posterior ventas a precios de “gallina flaca” a lo cual solo puede responder que, quien compre terrenos viciados, cuando venga el cambio de gobierno los recuperaremos por ser ventas fraudulentas con daños contra el municipio”.

De igual manera, cuestionó que realicen las sesiones en el despacho del Alcalde, “para firmarle presupuestos, traslados de partidas y todo lo que Yoyotte quiera”. Por ello, se dirigió a los concejales quienes al parecer aún no saben que también son responsables porque son ellos los encargados de velar por el presupuesto público, incluso el burgomaestre puede irse y dejarles a ellos con ese problema, así que deberían reflexionar en este tiempo de semana santa y concentrarse en hacer su trabajo de contraloría.

Para concluir, Villegas espera que no vayan a aparecer actas sembradas por allí porque va a ser muy fácil detectarlas y el pueblo que los eligió les va a dar la espalda, “yo me he mantenido allí esperando las sesiones y por el temor de que se sepa la verdad suspenden la sesión hasta 5 veces en una semana”, además, resaltó que también se han burlado de personas que han solicitado derechos de palabra para exponer problemas de las comunidades y andan es en un “corre y corre y llamando a su jefe Yoyotte, lo que deja en visto que la cámara municipal no mantiene autonomía”, destacó el edil.