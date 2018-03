Camejo: Con gasto millonario del gobierno en Cumbre del Alba podrían resolverse problemas del país

Mientras Nicolás Maduro está gastando millones de dólares recibiendo delegaciones de 12 países del llamado ALBA, con grandes comilonas en el Palacio de Miraflores para que le rindan pleitesía y procurando lavarse la cara internacionalmente por la violación cometida al anular partidos, inhabilitar posibles candidatos y mantener presos políticos, ante el llamado adelantado de las elecciones presidenciales, en las calles de Caracas y en las de Cojedes la miseria y el hambre campea.

La declaración emitida por el dirigente de Voluntad Popular, Armando Camejo señala que la denominada XV Cumbre del Alba en Caracas, implica una cuantiosa inversión en dólares, sin que se justifique su realización puesto que el país no tiene en estos momentos otra materia de vital importancia a tratar que no sea la solución al problema del desabastecimiento de alimentos y medicinas, la apertura del canal humanitario, la liberación de los presos políticos, el respeto a la constitución, a los derechos humanos, y la realización de elecciones realmente libres y transparentes con observación internacional no comprometida con este régimen.

Camejo dijo estar claro de la importancia de las relaciones internacionales, pero no se justifica en este caso, con una cumbre a todo lujo, en estos momentos, cuando el país se debate en la más terrible crisis, con un alto nivel de pobreza, hoy cuando la gente muere en los hospitales por falta de medicinas, donde la desnutrición se ha convertido en un grave problema, donde el transporte público está colapsado, en un país donde la hiperinflación ha destrozado la economía empobreciendo a la población, una nación con el aparato productivo destruido debido a las nefastas políticas del gobierno, no puede darse el lujo de mantener delegaciones de países como Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominicana, Ecuador, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela), y tres países observadores (Haití, Irán y Siria, sólo para “dorarle la píldora al presidente”.

Los millones de dólares que se están gastando en estos días de la citada cumbre podría solventar parte de los problemas de esta golpeada nación venezolana, podría ayudar por ejemplo a salvar vida en hospitales, a darle comida a los niños en las escuelas, a paliar la crisis del hambre y la desesperación en la población más vulnerable.

Camejo dijo que la desfachatez del gobierno y el desespero por mantenerse en el poder le hace perder la brújula y el sentido de interpretar qué es lo que realmente reclama la población en un momento tan crítico como este.