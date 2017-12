Campesinos de El Pao se unirán para recuperar la vialidad y llaman a un cambio con Liseth Oviedo

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Luis Espinosa, concejal del municipio Pao y productor agrícola, expuso que en vista del abandono por parte del gobierno hacia la localidad, han tomado la iniciativa de unirse más de 200 trabajadores del campo para solicitar a empresas públicas y privadas la ayuda para recuperar la vialidad. Para ello es necesario también procurar un cambio a través de Liseth Oviedo para que sea la nueva alcaldesa de ese municipio, pues el fracaso de los actuales gobernantes está demostrado.

Indicó que este próximo lunes serán los campesinos quienes asumirán el compromiso por buscar el desarrollo de comunidades que están en pésimas condiciones, entre ellas: Camové, Campo Alegre, Vallecito, Higuerotal, Chaparrote, Simona, Montañita, Macoaya, Los Placeres, Los Pocitos, Laya, Bucaral, Sambrano, La Yagüita, Amador y Garrido.

Señaló que hace nueve meses fueron asignados unos recursos que pasaron por la cámara municipal de la Alcaldía del El Pao y hasta ahora no han hecho nada. “Chan Aparicio junto a sus compinches contratistas, se robaron el dinero que iba a la vialidad agrícola en el caso de Campo Alegre, se perdieron los recursos en manos del alcalde fantasma que teníamos”, sentenció.

Asimismo, expuso el problema del agua potable en esa comunidad, a pesar de tener allí uno de los embalses más grandes del país. Además, dijo que se ha generado un desorden en la pesca, debido al hambre que está pasando la gente en la localidad. Indicó que han acabado con todo, matando babas y otras especies, todo por la necesidad, ya que tampoco hay políticas de apoyo por parte del Gobierno Nacional.

Aseguró que en El Pao no hay empleo ni chamba juvenil, “eso es una total mentira”. El concejal argumentó que a la gobernadora Margaud Godoy no la conocen debido a que no ha tenido la preocupación por reunirse con los campesinos. Por lo que exhorta a los habitantes del municipio, a que este domingo salgan en defensa del municipio y acompañen a Liseth Oviedo en esta lucha por un cambio. “Tenemos un bloque constituido que no tiene marcha atrás porque reclamamos el cambio que mi pueblo necesita”, señaló.