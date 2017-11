Campesinos de Lima Blanco esperan atención oficial

Rubén Darío Yépez

PASANTE UAM

San Carlos.- Ramón Velásquez Mujica, trabajador del campo en el municipio Lima Blanco, ubicado al este de la capital cojedeña, denunció la tarde de este viernes en la sala de redacción de este medio de comunicación, que el ciudadano Rafael Galíndez se metió en su parcela sin autorización.

Velázquez afirmó que Carlos Villaquerán, Omar Guillén, Alexis Campos y la coordinadora del Instituto Nacional de Tierras (Inti) apoyan directamente la remoción del terreno y así arrebatarle el título que lo identifica como poseedor de la misma, para así dejárselo a Rafael Galíndez. También dijo que trabaja hace más de 9 años en esa propiedad, y que ha vivido experiencias como la mordida de 3 serpientes conocidas como “mapanare de cola amarilla”.

Agregó que remite su denuncia al Inti y no le otorgan una respuesta oportuna, ”yo le pido a la ciudadana gobernadora del estado, al ciudadano alcalde de Lima Blanco, que por favor me ayuden o tendré que tomar justicia por mis propias manos, que no he querido hasta ahora, pero si me toca hacerlo, lo voy a hacer, si ustedes no colaboran conmigo como dirigente campesino y productor del campo apelaré a tomar las cosas por las malas y eso es lo que no quiero”, argumentó el trabajador.

Finalmente, reveló que le han cortado más de 800 matas de aguacate, 400 de onoto y 600 de moringa, además de 25 compuesta entre caoba y cacao. “¿Será que lo mío no vale plata entonces?… Como campesino, luchador del campo, con la experiencia de que me han mordido esas 3 culebras dentro de la parcela… “¿Será que merezco que me la quite un imperialista, antisocialista?”… “No puede ser… la solución la tiene la gerencia del Estado, la ciudadana gobernadora y los alcaldes que tienen que unirse a llamar la atención a la institución del Inti porque están haciendo las cosas mal”, puntualizó Velázquez.