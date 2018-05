Canarias Fútbol Club participa en Torneos de Desarrollo y Serie Plata

Prensa Club Canarias.-

San Carlos, mayo 9.- (Las Noticias de Cojedes).- Hoy jueves a la 1 de la tarde las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12 del Canarias Fútbol Club se enfrentarán al Club Deportivo Paso La Negras, en el marco del Torneo de Desarrollo y la Serie Plata que lleva a cabo la Asociación de Fútbol del estado Cojedes, en el Parque “Dr. Guillermo Barreto Méndez” de la ciudad de San Carlos.

De la misma manera, la acción se repetirá el sábado 12 en el campo de fútbol del Centro Social Deportivo Canario Venezolano, a partir de las 8:30 de la mañana, con las categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12, las cuales medirán su desempeño contra el Deportivo Alianza de Las Vegas.

Simultáneamente, el sábado 12 viajarán a Valencia las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20, quienes jugarán contra la Escuela de Fútbol San Diego, a propósito de realizarse la Serie Plata.

Jhonny Plaza, director de Deportes del Club Canario, señaló que tanto la Serie de Desarrollo como la Serie Plata, constituye un lineamiento de la Federación Venezolana de Fútbol, con el objetivo de incentivar e impulsar la actividad futbolística en el país orientado a masificar y profesionalizar este deporte.

Añadió que al jugar la serie plata la Escuela de Fútbol suma puntos en la medida que ganan y para cada club el puntaje obtenido les permitirá aspirar a una tercera o segunda división e inclusive ir a un torneo de primera división.