Canciller de Rusia: “Son inaceptables las sanciones en contra de Venezuela”

La portavoz oficial del Ministerio para Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Maria Zajárova, rechazó las sanciones extranjeras en contra Venezuela porque a su juicio atentan contra el Estado de Derecho soberano de ese país.

“Creemos categóricamente inaceptable cualquier amenaza y presión externa sobre Caracas, utilizando mecanismos de sanciones unilaterales medidas aislacionistas, presiones y ultimátum. La democracia no es un fin en si misma, sino un medio para resolver los problemas. Determine las formas de la democracia: el derecho soberano de cada Estado sin interferencia externa”, expresó Zajárova, a través de un comunicado divulgado por el Ministro de Comunicación e Información en Venezuela, Ernesto Villegas.

Maria Zajárova, canciller rusa, desestimó las acciones emprendidas por gobiernos de otros países, que a su juicio buscan frenar los procesos de diálogo impulsado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, las cuales se llevan a cabo en República Dominicana.

“En la situación actual, creemos que la comunidad internacional, los países que se hacen llamar ‘amigos de Venezuela’, están nuevamente llamados a desempeñar un papel clave. Estamos obligados a destacar que no podemos estar de acuerdo, en particular, con las declaraciones que pueden ser inequívocamente no interpretadas como un llamado a una solución pacífica al conflicto a través del diálogo, y el apoyo a solo una de las partes, en realidad es una incitación directa a la violencia”, expresó la portavoz de Rusia.