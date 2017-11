Candidato independiente introdujo impugnación ante el CNE

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Valdemar Piñero, quien intentó inscribirse como candidato independiente al municipio Ezequiel Zamora para participar en las próximas elecciones a celebrarse el 10 de diciembre, expresó que introdujo un recurso de impugnación ante autoridades del Consejo Nacional Electoral en la entidad. Agregó que por decisiones que no entiende se le negó el derecho a la participación en los comicios.

Piñero dijo que estuvo acompañada de la abogada, Delimar Castro, quien introdujo el documento ante las autoridades. Mencionó que en el ente electoral solo recibieron la impugnación, pero no ofrecieron ninguna respuesta. Piñero agregó que logró reunir más de 3.000 firmas y las entregó ante el ente electoral, pero rechazaron su candidatura.

El afectado indicó que tiene buenos proyectos para la municipalidad entre los que se destacan mejorar la calidad de vida de las personas que residen en los diferentes sectores y la dignificación de los trabajadores informales en espacios dignos.

“En el CNE me informaron que no podían devolverme las firmas, porque se están enviando para Caracas. Estamos en la era de la tecnología, no es posible que estas personas tarden tanto para enviar unas firmas”. Agregó que no entiende por qué se le negó el derecho a la participación.