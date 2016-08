Capriles: El 1° de septiembre marcaremos el inicio de una nueva etapa

Este miércoles, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró que el objetivo de la Toma de Caracas es exigir el Cronograma Electoral, que incluye la recolección de 20% y la realización del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

“Mañana no es el fin de algo, este 1° de septiembre marcaremos el inicio de una nueva etapa en el país. Salgamos a exigir nuestro derecho al ejercicio constitucional y a exigir que haya revocatorio. Una vez que logremos la fecha de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad y del referendo revocatorio, establecido en el artículo 72 de la Constitución, nuestro pueblo podrá decidir electoralmente y cambiar este desastre dirigido por la cúpula corrupta del gobierno que ha llevado al país a la peor crisis de nuestra historia”, enfatizó.

Reiteró que la movilización será pacifica y en defensa de la Constitución. “Esta jornada mundial de manifestación pacífica es para que el pueblo decida en elecciones su futuro. La lucha es democrática, pacifica, constitucional y electoral. Los venezolanos este 1º de septiembre vamos a dar una demostración contundente de democracia. El gobierno le tiene miedo a la gente que quiere cambio, por eso los atropellos”.

Asimismo, el gobernador de Miranda dijo que esta actividad de protesta servirá para que los venezolanos demuestren en las calles lo que indican los estudios de opinión. “El 80% de nuestro pueblo quiere cambio debido a la aguda crisis que atraviesa el país en materia económica y social. El permiso para protestar está en el artículo 68 de la Constitución. No le hagan caso al discurso del gobierno, lo único que hablan es de violencia para desmotivarlos”.

El también líder de la Unidad, recordó que la jornada inicia a las 8:00 am y finaliza a las 2:00 pm. Recalcó que los puntos de encuentro son el Unicentro El Marqués, Parque Cristal, Distribuidor Santa Fe, Caurimare, Santa Mónica y la avenida O’Higgins.

“El objetivo es abarcar las avenidas Libertador, Río de Janeiro y Francisco de Miranda que en total suman 18.7 kilómetros. Todas empalman. Para llenarlas necesitamos un millón de personas en la calle. Yo las voy a recorrer todas apoyando esta expresión de civismo, democracia, patria y futuro”, agregó.

Finalmente, exhortó a los ciudadanos que no tienen la posibilidad de trasladarse a Caracas a protestar en sus ciudades. “Quienes no puedan venir a Caracas protesten en su ciudad porque también habrá actividades. También se realizarán protestas en otras ciudades del mundo lideradas por los venezolanos que lamentablemente se han ido. Sabemos que ustedes están de corazón con nosotros. Hagan sentir que nuestra patria no está sola. Respáldennos”.

El Nacional