Capriles: Hoy habrá una decisión sobre sustituciones de candidatos

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, indicó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tome una decisión este viernes respecto a la sustitución de candidatos para las elecciones regionales.

“La Ley electoral lo establece, no es un capricho, es una normativa electoral. Supuestamente el día de hoy habrá una decisión al respecto”, expresó.

Capriles informó que la coalición opositora está exponiendo estas irregularidades a la comunidad internacional y rechazó que el presidente Nicolás Maduro se niegue a recibir ayuda humanitaria de otros países antes de admitir que son necesarios los alimentos y medicinas.

“Dicen que los barcos con comida y medicinas no pueden llegar por las sanciones. No hay ninguna explicación para que aquí no se haya abierto un canal humanitario, pero para ellos significaría reconocer que hay una crisis”, dijo.

El mandatario regional pidió a los venezolanos participar en los próximos comicios del 15 de octubre porque, a su juicio, el Gobierno “las soltó” como consecuencia de la lucha de las personas en las calles.

“El gobierno pretende bajar la presión internacional con este proceso electoral. Estas elecciones están en la Constitución y debieron darse el año pasado y vamos a superarlas con éxito”, enfatizó.

En este sentido, propuso crear un “Comandos Antifraude” en las 23 entidades del país para hacer “respetar la decisión del pueblo” en las elecciones y exhortó al jefe de Estado a respetar los resultados expresados en las urnas.

Criticó que tras su llegada al estado Bolívar “las personas se encontraban en cola esperando por combustible en un país con una inmensa renta petrolera” e indicó que, teniendo las reservas de petróleo más importantes del mundo, el problema de la gasolina persiste en todos los estados.