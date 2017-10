Capriles: Maduro fue a Rusia a entregar la industria petrolera

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró este jueves 5 de octubre que Nicolás Maduro fue a Rusia a “entregar la industria petrolera porque tiene el sol en la espalda”, y de esa manera “impedir que Venezuela entre en default”.

“Deben pagar la deuda que supera los 3 mil 500 millones de dólares (…) Las importaciones se van a seguir castigando y como consecuencia habrá aún más escasez. ¿Cómo cambia esto? Con producción. ¿Es posible hacerlo con Maduro? No”, dijo.

Asimismo, el líder de la Unidad visitó el estado Portuguesa y afirmó que el cambio de modelo “no lo vamos a tener el , pero al votar nos acercamos más a él”.

Capriles, pidió a los venezolanos a no “resignarse y participar”. “Maduro no quiere que votes, si no que te abstengas, sal a votar pensando en el futuro, en Venezuela. No les dejes a ellos la decisión. Si quieres que se vaya Maduro, vota”.

Reiteró que ante las dudas generadas por el gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), se debe enseñar a los ciudadanos a cómo votar. “El gobierno viola la ley, ( ) se termina el lapso para las sustituciones y de manera descarada impiden hacerlas porque quieren que se vote nulo” dijo.