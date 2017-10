Capriles: “mientras Ramos Allup esté en la MUD no seguiré allí”

CARACAS.- El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, insistió en la necesidad de reformular y reorganizar la alianza opositora tras la polémica que se generó por la juramentación de los cuatro gobernadores de Acción Democrática ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Advirtió que si el secretario general de la tolda Blanca, Henry Ramos Allup, continúa haciendo vida dentro de la MUD, él se apartará de la Unidad.

“No estoy dispuesto a continuar, y hablo al titulo personal, no comprometo a mi partido (…) Mientras esté en la Unidad el señor Ramos Allup yo no voy a seguir en esa mesa, no voy a ser parte de una oposición, un sector de ella, porque no es la Unidad como concepto, son algunos a quienes les tiran un hueso y lo agarran”, exclamó.