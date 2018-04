Carismáticos en San Carlos proclaman la buena noticia de Jesucristo Resucitado

Prensa Renovación Carismática.-

San Carlos, abril 23. (Las Noticias de Cojedes).- La Renovación Carismática Católica (RCC), corriente de gracia en el Espíritu, afianzada en “el que da poder para afirmarnos en el Evangelio y la predicación…” (Romanos 16:25), cumple la inalienable tarea de anunciar a Jesucristo, nuestro único Salvador.

En este sentido, más de 50 personas recibieron el Kerygma este sábado 21 de abril, en el colegio Padre Dehón de San Carlos, la Buena Noticia fue facilitada por la Renovación Carismática Católica de la Parroquia Santo Domingo de la Diócesis De San Carlos.

Tal como lo dijo El Papa Francisco este fin de semana en la misa de San Don Tonino Bello: “El Señor también a cada uno de nosotros dice: ‘Ve, no te quedes encerrado en tus espacios tranquilizadores, ¡arriesga!”. La vida cristiana “debe ser invertida para Jesús y gastada para otros. Después de haber conocido al Resucitado no podemos esperar, no podemos posponerlo; debemos irnos, salir, a pesar de todos los problemas e incertidumbres”.

Salir a llevar la Buena Nueva, presentándoles a todos a Jesucristo Resucitado, nuestra esperanza, sobre todo en estos tiempos de tantas carencias en nuestro país, de idolatría y de tantos pecados que nos separan del amor de Dios, la RCC y toda la Iglesia Católica, en la Diócesis de San Carlos continúan la evangelización y las visitas pastorales, porque El Señor quiere establecernos; depende de nosotros, volver la mirada a nuestro Dios.