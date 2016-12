Carlos Borjas: Lo que pide el pueblo en las calles es la renuncia de Maduro

Prensa VP Cojedes.

San Carlos, diciembre 21.- El Coordinador Político de VP en Cojedes Carlos Borjas, aseguró el malestar del pueblo en las calles en todo Cojedes y en varias partes del país es una prueba de la necesidad que está pasando la gente y deja en claro que Nicolás Maduro no puede seguir destrozando la nación.

Borjas aseguró que “estamos pasando horas difíciles donde el hambre se ha volcado a las calles con un pueblo que ha aguantado en silencio mil abusos, atropellos y ahora la imposibilidad de poder usar sus pocos ahorros, es por esto que con razón parte de la población ha salido a las calles y la respuesta que han recibido ha sido represión y arbitrariedades. Desde Cojedes no podemos guardar silencio y hacemos el llamado a mantenernos firmes y no perder el foco en la salida a través del voto de Nicolás Maduro”.

Responsabilizó al primer mandatario y al régimen de todos los padecimientos del pueblo. “Maduro es el responsable de toda esta crisis. En estos últimos días, al sacar de circulación nuestra moneda y matar al Bolívar empeora la situación del pueblo que no tiene comida y ahora no tiene con qué comprarla. El hambre en lo que reina en las calles de Cojedes, en especial en las zonas rurales donde no existen entidades bancarias, que es casi el 60%”.

El líder de la tolda naranja finalizó enviando un mensaje al pueblo Cojedeño. “Como lo ha dicho Leopoldo, hay que mantenerse en las calles de manera pacífica hasta obtener una salida electoral y así la libertad de miles de venezolanos que hoy de manera desesperada se ven sin poder darle comida a sus hijos. Por eso estamos exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro. El llamado es al pueblo, es que nos mantengamos unidos y así podremos salir de esta pesadilla”.