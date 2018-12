Carlos Mora (MAS): Los cojedeños se merecen buenos concejales

San Carlos, noviembre 30.- (Las Noticias de Cojedes).- Según el dirigente regional del MAS, Carlos Mora, los cojedeños se merecen tener buenos concejales, y el próximo 09 de diciembre tendrán la oportunidad de hacerlo posible, de tener buenos representantes en los concejos municipales de los 9 municipios de Cojedes, mediante el voto.

Mora, quien es coordinador regional electoral del Movimiento Al Socialismo, MAS, señaló que si bien es cierto que no existen las mejores condiciones electorales en estos momentos, también lo es que el gobierno le tiene miedo al voto y por eso alimenta las desesperanzas con el fin de que los electores no castiguen la tragedia que estamos viviendo lo venezolanos, y los cojedeños no escapan a ella.

Señaló que los concejales son los funcionarios públicos más cercanos que tienen los vecinos y ejercen la función de contralores de los gobiernos locales, por ello la importancia de elegir mediante el voto buenos concejales para salir al paso a este desastre que representa el oficialismo. Dijo que los cojedeños y los venezolanos en general viven el peor gobierno de la historia contemporánea de Venezuela donde no hay gobierno, colapsaron los servicios públicos y los concejales están llamados a ejercer un rol protagónico para darle a las comunidades el respeto y la eficiencia que se merecen por parte de los gobiernos municipales.

Recordó que los ediles deben ser la herramienta que se necesita para obligar a los alcaldes a que resuelvan los problemas del colectivo y que son de su competencia como la recolección de los desechos sólidos, el transporte público que se convirtió en una calamidad, la falta de agua, electricidad, los mercados locales, la inseguridad, el ornato público, entre otros. “Por ello invitamos a los vecinos a que aprovechen esta elección para darse un buen concejo votando en la tarjeta del movimiento al socialismo MAS”, dijo Mora.