Carlos Ortega y Nelson Chitty hablarán este sábado sobre “El despotismo apunta a la disolución de la República”

Carlos Hernández.-

San Carlos, enero 4.- (Las Noticias de Cojedes).- En relación al documento que presentaron profesores de la cátedra de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el pasado 31 de diciembre como un pronunciamiento ante lo que consideran la usurpación del Gobierno bolivariano a partir del próximo 10 de enero de 2019, el Ing. Carlos Ortega Perdomo (COP), ex alcalde de Tinaquillo y ex diputado al extinto Congreso Nacional, conversará este sábado con el Dr. Nelson Chitty La Roche, ex parlamentario nacional y jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV.

A través de la emisora Ritmo 96.9 FM, a las 7:00 de la mañana, se transmitirá este programa a través del cual se hablará sobre la posición de los docentes universitarios quienes han venido advirtiendo sobre una sistemática violación de la Constitución y el socavamiento al Estado de Derecho y al Régimen de Libertades Públicas.

Carlos Ortega Perdomo adelantó que se explicará en detalles lo que se ha llamado una hoja ruta que deben seguir los venezolanos ante la consolidación de la usurpación de este Gobierno, así como otros aspectos de interés nacional y actualidad política, gracias a la gentileza de Nelson Chitty La Roche al aceptar esta invitación para informar al pueblo de Cojedes.