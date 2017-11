Carlos Pérez anuncia que el cambio comenzará por Lima Blanco

Especial.-

Lima Blanco, noviembre 24.- Carlos Augusto Pérez, quien se desempeña como secretario General de Acción Democrática en Lima Blanco, ahora es el candidato por la Alcaldía de Lima Blanco por el MAS, Pasoco, Un Nuevo Tiempo y Avanzada Progresista y arrancó con éxito su campaña haciendo una gran caminata desde el estadio hasta la plaza de Macapo, la cual contó con un importante número de vecinos que aspiran un cambio en el municipio.

Aunque no podrán votar por la tarjeta blanca, ya que AD no está participando como organización política en esta contienda electoral, Pérez asumió el reto de esta candidatura, por lo que quienes le acompañan tendrán que sufragar por las tarjetas de los partidos anteriormente mencionados.

“Estamos comprometidos con Lima Blanco para luchar desde esta trinchera por hacer un cambio que permita a nuestro pueblo avanzar y salir de este mar de corrupción, clientelismo, desidia y pobreza al cual han llevado los actuales gobernantes a este municipio, al estado y al país en general”, dijo Pérez durante el recorrido. De igual forma les dio las gracias a todas aquellas personas que como hormiguitas han venido trabajando día a día para su candidatura e invitó a aquellas personas que quieran ser parte de su equipo de campaña a participar.

Señaló que la juventud ha venido haciendo un trabajo magnifico digno de admirar. Expresó que en la unión está la fuerza, y que, con trabajo, lucha, constancia, esfuerzo y con la ayuda de todos recuperará a Lima Blanco.

Según Moraima Machado, ex alcaldesa de dicho Municipio, este pueblo será rescatado ya que en la actualidad se encuentra en total abandono y las familias de Macapo, La Aguadita y demás comunidades de Lima Blanco quieren un cambio, pues no soportan la actual situación y la burla de los actuales mandatarios para quienes no existe la crisis. Por eso, expuso la necesidad de generar soluciones y desde Lima Blanco puede partir una luz que inicie el cambio en Venezuela.