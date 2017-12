Carlos Villagrán “Kiko” asegura que Florinda Meza “Doña Florinda” lo acosaba

Finalmente el actor dijo que la envidia que despertó entre sus compañeros también se debió a la fama que tuvo en toda Latinoamérica su personaje de “Kiko”. Este lunes se dio a conocer mediante la cuenta oficial de Twitter de Carlos Villagrán “Kiko”, que su compañera de trabajo en “El chavo del ocho”, Florinda Meza, lo acosaba. De tal orden fue ese asedio que ‘Doña Florinda’ lo perseguía para invitarlo a cenar.

Según rumores, se ha hablado de la mala relación que tuvieron por años Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito” y Carlos Villagrán, “Kiko”. Aunque nunca hubo un pronunciamiento oficial, su distanciamiento se rumoraba obedecía a un lío pasional. Durante el programa argentino “Confrontados” –donde hizo estos señalamientos–,”Kiko” sin embargo contó que Florinda Meza jamás fue su novia.

“No, no era mi novia, aquí va a sonar un poquito raro. Muchas veces dijeron que yo andaba con Florinda. Yo debo decir la verdad. Florinda andaba conmigo. Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía ‘llévame al carro, me invitaba a su casa”, sostuvo el artista mexicano.

Incluso, Carlos Villagrán “Kiko” dijo que se había comunicado con Roberto Gómez Bolaños y le dijo “mira, hoy que vamos a grabar (…) córtala, mándala a dónde quieras y que se vea obligada a quedarse aquí, para hacer el programa. No tenemos nada que ver tú y yo, aquí seguimos como compañeros de trabajo, pero es lo único que vamos a ser. La verdad no sé si a fondo estaba enamorada o no, pero anduvimos muy poquito tiempo”. Finalmente el actor dijo que la envidia que despertó entre sus compañeros también se debió a la fama que tuvo en toda Latinoamérica su personaje de “Kiko”.