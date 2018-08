Casa de la calle Sucre a punto de derrumbe pone en peligro a peatones y vehículos

Alexander Olvera.-

San Carlos, agosto 2.- (Las Noticias de Cojedes).- Una de las casas coloniales que se encuentra en la calle Sucre cruce con Carabobo se ha derrumbado parcialmente y la estructura está a punto de colapso lo que pone en peligro a los transeúntes y vehículos que pasan por ese transitado lugar.

A pesar del deterioro de la infraestructura y del estado en el que se encuentra no existe ningún anuncio, ni nada que alerte sobre la situación a los peatones. Esta no es la primera estructura que colapsa en el centro de la ciudad y las autoridades no toman correctivos al respecto.

Esta vez, preocupa una lámina de zinc que cuelga del techo de la infraestructura que corre el riesgo deprenderse con una leve brisa y ocasionar un accidente. Se hace un llamado a las autoridades municipales y regionales a acordonar la zona y evitar cualquier situación que se tenga que lamentar.