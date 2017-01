Caseríos del municipio Pao de San Juan Bautista afectados por ola de inseguridad

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- Habitantes, agricultores y productores de los caseríos Zambrano, Playón, Laya, Placeseres, Montañita entre otras comunidades del municipio Pao de San Juan Bautista, denuncian que la inseguridad ha alcanzado sus límites.

Manifiestan los vecinos que prefirieron no identificarse, que sembrar una mata de yuca se ha vuelto imposible, pues los roban aún sin estar listas para su consumo. Acotan que los delincuentes han llegado al punto de entrar a las viviendas y amarrar a los residentes para proceder a llevarse los objetos personales y artículos del hogar que con sacrificio han adquirido.

Comentan que en los últimos días del mes de diciembre del 2016, la situación fue insoportable y se intensificaron los robos de animales como por el ejemplo de yeguas de coleo y animales de corral. Destacan que la delincuencia también afecta la producción del campo, pues los vándalos les han robado insumos, equipos de trabajo (disco de rastra), bombas de agua entre otros.

Lo insólito para los habitantes de estas comunidades es que contando con un Comando de la Guardia Nacional en la zona no haya respuesta a este grave problema. Indicaron que la actuación del cuerpo de seguridad es débil y si se llaman a la hora cuando ocurren los hechos, dicen no poseen los vehículos o condiciones para acudir al lugar.

Acotaron que lo mismo ocurre con la Policía Estadal, de tal manera que en flagrancia no se pueden capturar a los delincuentes. Los afectados sostienen que formular la denuncia, identifican a los ladrones y no pasa nada. “Ya no sabemos qué hacer ante la actuación de estas personas que nos matan las reses, caballos y sacrifican a los animales y cargan con los equipos de las parcelas”, expuso propietario de una finca.

Recordó que no se explican como en el Comando de la Guardia, ubicada en la entrada del pueblo, pasan las gandolas cargadas de ganado y los funcionarios no les soliciten documentos que prueben la legalidad del cargamento. En tal sentido, solicitan la intervención de las autoridades, para que detengan estos actos que les hacen la vida imposible.