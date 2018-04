Casos de robos se incrementan en Tinaquillo

Iris Marcelli García

Tinaquillo.- Juan Carlos Villegas, dirigente social de Tinaquillo y luchador de este pueblo, expresó su preocupación por la situación que atraviesan los habitantes de este municipio, en esta oportunidad se refirió a los robos a mano armado en comunidades y en pleno centro de la ciudad.

Manifestó con preocupación la situación de los adolescentes, quienes hoy en día cometen actos vandálicos, lo cual es muy lamentable. “Yo he presenciado personas que andan en motos cometiendo atracos, pero lo más triste es que muchos de ellos son jóvenes y seguro son menores de edad”.

“A mí particularmente me preocupa este escenario, porque hoy en día hay muchos niños y adolescentes quienes no están yendo a sus actividades escolares y se la pasan todo el día observando quién sale de su casa para robarlo, siento indignación porque son chamos y no quiero que anden en esto, pero esto pasa por el deterioro social avanzado que hay en el país”.

Por eso el llamado al Instituto de Protección del Niño, Niña y Adolescente, a sus funcionarios para que hagan estudios, se acerquen a las zonas vulnerables y conozcan los casos y ayuden a los muchachos. “Estoy seguro que ellos hacen eso por falta de orientación y necesidad, por tantos problemas con sus padres, porque simplemente no tienen alguna actividad que hacer”, dijo el concejal Villegas.