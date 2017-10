Causa R Cojedes solidaria con lucha por los derechos del alcalde Alfredo Ramos

San Carlos.- El dirigente de la Causa R en Cojedes, Pedro Linares, recordó que ayer se cumplieron 3 meses de la arbitraria detención del alcalde de Iribarren (Barquisimeto, estado Lara), Alfredo Ramos, quien aún continúa detenido sin derecho a la atención a su salud en las condiciones que lo amerita.

Dijo que esta semana en Lara habrá movilizaciones por la defensa y libertad de Alfredo Ramos, además de visitas a los medios de comunicación para difundir la situación de este líder democrático preso de conciencia y exponer la agenda de lucha.

Igualmente señaló que el próximo jueves se rendirá un homenaje a los caídos durante las manifestaciones opositoras a principios de año y resaltó la intención de Ramos y gran parte del liderazgo de oposición venezolana que ganó el premio Premio Sájarov, de transferirlo a la memoria de los caídos.

Requerimientos para las municipales

En torno al llamado a las elecciones municipales Pedro Linares dijo que la oposición no puede ir a esos comicios con las mismas condiciones de las regionales, ya que el ventajismo oficial descarado, la utilización de los recursos del estado a favor de los candidatos del oficialismo, el chantaje y la presión a los funcionarios públicos y a la población humilde que requiere de los beneficios del Estado venezolano, crean condiciones fraudulentas para unas verdaderas elecciones libres.

En estos momentos, dijo Linares, “El CNE no ha determinado el cronograma, esa es la primera etapa del fraude”. También recordó a la Mesa de la Unidad Democrática que debe haber un proceso de refundación y que entre sus planes inmediatos esté plantear una agenda clara en relación al cronograma electoral, un CNE libre de ataduras partidistas, presencia de observadores internacionales de todos los países y no sólo del bloque que apoya al régimen, y además que haya un Plan Republica que no esté parcializado con el régimen”, finalizó.