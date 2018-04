Centro Social Canario Venezolano debutará en la Serie Plata

ESPECIAL

San Carlos.- El Centro Social y Deportivo Canario Venezolano de San Carlos, se encuentra listo para afrontar el Torneo Apertura 2018 de la Serie Plata, campeonato nacional organizado por la Federación Venezolana de Futbol (FVF), que iniciará este sábado 28 de abril, así lo informó Carlos Pérez, coordinador de entrenadores de futbol del centro social.

Pérez acotó que se encuentran trabajando a toda máquina, debido a la proximidad de la competencia, dijo que cuentan con un plantel que seguramente los hará luchar por uno de los dos cupos que dará los grupos de Cojedes a la serie Oro del 2019.

Destacó también que cuentan con un cuerpo técnico calificado, que refleja el alto nivel con el que cuentan los niños y jóvenes que se desarrollan en el centro.

Por otro lado, Pérez dijo que actualmente se encuentran participando en la copa desarrollo que organiza la Asociación de Futbol del Estado Cojedes, donde en la primera jornada del pasado fin de semana lograron obtener saldo positivo, lo que demuestra la buena preparación y los frutos del trabajo que se lleva a cabo día a día con cada uno de los atletas pertenecientes al club.

El Centro Canario Venezolano debutará en la categoría sub 14 a las 11:30 de la mañana en el Polideportivo de Tinaco, y 20 minutos más tarde lo hará la sub 16, por su parte los jóvenes de la sub 18 y sub 20 harán lo propio a partir de las 9:30 en las instalaciones del Club, todos los encuentros serán ante el club E.F.M Tinaco.

Finalizó agradeciendo la colaboración que prestan los padres y representantes en todo este trabajo, el seguimiento de ellos es importante para el desempeño del atleta, invitó también a los interesados a ser parte de la plantilla, a que se acerquen hasta las instalaciones del club para que obtengan toda la información necesaria.