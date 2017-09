César Viloria rechazó despilfarro de dinero por parte del gobierno en vallas publicitarias

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- El secretario de organización de Primero Justicia (PJ) en Cojedes, César Viloria, condenó despilfarro de dinero por parte del gobierno, en vallas publicitarias, mientras el pueblo pasa horas en cola buscando una migaja de pan o hacen viacrucis para conseguir alimentos y magia para rendir la plata.

Viloria, rechazó la millonaria inversión que el Gobierno regional realiza en sus caprichos cuando las calles y avenidas de todo San Carlos, están llenas de huecos. “Este es un gran caos que hay en Cojedes por la gran incapacidad e indolencia de quienes gobiernan. Esos que han traicionado a quienes los eligieron para tener un mejor futuro y que ahora se ha convertido en solo miseria y hambre”.

Asimismo condenó el grave problema en cuanto a la falta de efectivo y destacó, que es no es culpa del “imperio” que en Venezuela no haya billetes, ni comida ni medicinas. Señaló que es el gobierno rojo que se ha encargado de engañar a los venezolanos y de quebrar al país por causa de la corrupción y el despilfarro.

Finalmente indicó que ante la terrible crisis que vive toda Venezuela, no se puede perder la esperanza, pues la idea no es doblegarse ante el régimen, sino lo contrario. “Es fundamental participar y votar el 15 de octubre cuando sean realizadas las elecciones regionales, para recuperar no solo a Cojedes sino, a todas las gobernaciones del país y luego la presidencia”.