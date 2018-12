Chef asesinó a una venezolana en Gran Bretaña y luego abusó de su cadáver

Un joven de 20 años fue sentenciado a pasar lo que le resta de vida en la cárcel por el asesinato de una mujer venezolana llamada Stela Domador-Kozma, quien acababa de mudarse al departamento del criminal Ryan Thornton y llevaba solo una semana antes de ser asesinada y violada por el mencionado hombre.

La mujer víctima era una trabajadora bancaria de 34 años que se había migrado al Reino Unido desde su natal Venezuela hacía cuatro años, donde buscaba refugio y un nuevo comienzo de vida más seguro. Compartía la casa con el joven chef, aunque no tenía ninguna relación sentimental.

Thornton se mantenía obsesionado con casos de violación y pornografía, así que el día en que ocurrieron los hechos había descargado varios videos pornográficos en los que los actores interpretaban fantasías y escenas de sexo forzado y amordazaban a las mujeres. Esa grabación era lo que veía antes de entrar a la habitación de Stela Domador-Kozma.

El joven consideró que era el momento para darle vida a su terrible fantasía sexual y al ver la llave descarto de Estela en la cerradura de la puerta decidió entrar y cuando trató de violarla, ella gritó, lo que hizo que el chef se asustara y la matara antes de tener sexo con su cuerpo ensangrentado.

El fiscal, Matthew Jewell QC dijo que el día de los hechos “Domador-Kozma había estado en la playa con algunos amigos. Mientras que el acusado había estado bebiendo durante el partido de Inglaterra vs Suecia en la Copa del Mundo.”

Pero al día siguiente el asesino gritó pidiendo ayuda y argumentó que habían apuñalado y como los testigos pudieron ver sangre saliendo de una herida en su pierna y había sangre seca en su tórax decidieron ayudarlo.

“La policía estaba preocupada y le pidió las llaves de su apartamento en Richmond Gardens, pero dijo que no había estado en casa”. Cuando los oficiales entraron a la habitación del joven encontraron la reproducción de un video de un hombre teniendo sexo con una mujer que se encontraba atada con una cinta el título era “Mujer forzad por su hermano”.

Los agentes policiales pidieron a un vecino que les permitiera entrar para asomarse por la ventaja y ver la habitación de Sela, continua a la de Ryan, pero todo se encontraba a oscuras y a pesar de eso pudieron ver un cuchillo en frente del sofá.

Una vez que lograron ingresar encendieron la luz y retiraron el edredón de la cama y se descubrió el cuerpo de la mujer con las piernas a horcajadas, la espalda arqueada y la cabeza inclinada hacia la izquierda.

La policía descubrió que Thornton había buscado pornografía en su computadora que implicara violencia y fuerza. Había descargado 11 videos y en su historial de búsqueda destacaban palabras como sueño forzado, mamá forzada, drogada y atada.

Por su parte la madre de Stela, Olga, declaró que: “Stela salió de Venezuela con la esperanza de encontrar un nuevo hogar. Ella eligió Reino Unido por sus oportunidades de trabajo y una sociedad segura.

“He extrañado no tener a Stela conmigo todos los días durante los últimos cuatro años, pero sabía que estaba a sólo una llamada de distancia. Ahora, cada vez que quiero llegar a ella tengo que enfrentar la realidad de que ya no está con nosotros. No tengo palabras para expresar cuánto me duele.

“La pérdida violenta, trágica, inesperada e irreparable de nuestra amada Stela, ha causado un profundo dolor. Nadie merece que su bella vida termine de una manera tan desgarradora.

“Desafortunadamente, alguien se cruzó en su camino y decidió que tenía la autoridad para violar sus derechos y quitarle la vida. Ella ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse, ya que estaba dormida cuando el cobarde asesino cometió el crimen.

Thornton, admitió el asesinato y 11 cargos por poseer imágenes indecentes de niños. “Quiere enfrentarse a lo que ha hecho y quiere convertirse en una mejor persona“, expresó el abogado del homicida.

(Con información de Noticias24 / Infobae)