Chuy Betancourt: “No votar es hacerse copartícipe de la situación que se está viviendo en Venezuela”

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- José Jesús “Chuy” Betancourt, candidato a la alcaldía de San Carlos por el Movimiento Al Socialismo (mas) y el Partido Socialista de los Cojedeños (Pasoco), exhortó al pueblo a salir del letargo y a cambiar la frustración por votos para generar un cambio en la región.

Betancourt dijo que no votar es hacerse copartícipe de la situación que se está viviendo en Venezuela y la única herramienta de salir de los gobiernos que no hacen nada por sacar adelante al ciudadano, es el voto. “Se hace necesaria la participación hoy más que nunca; de esta manera todo irá cambiando, porque el cambio se debe generar desde la base y la Alcaldía es la que está más cerca de las comunidades”.

Indicó que existe desgano en los ciudadanos en no creer en los políticos, sin embargo, han logrado que la gente entienda que votando se podrá cambiar el gobierno municipal. Añadió que en su gestión de gobierno, recibió un San Carlos que estaba aletargado, donde la gente no entendía para qué servía un gobierno municipal.

Por ende, señaló que, en ocho años de trabajo, pudo demostrar que sí se puede trabajar con los recursos necesarios para reorganizar el centro de San Carlos, había seguridad, respeto de los semáforos, a las leyes de tránsito, cementerios dignos, gas doméstico, hospitales y ambulatorios en perfectas condiciones, así como un buen servicio de aseo urbano, transporte público, en fin, una ciudad organizada y con un plan de desarrollo de 10 años.

Expuso también tenía su atención puesta en el deporte, alumbrado público, entre otras cosas, que se pueden lograr con voluntad política, lo que se ha quedado en el pasado. “Pareciera que el gobierno ya no se preocupa por la gente. Necesitamos unos gobernantes que hagan algo por los ciudadanos y en eso no se incluye una bolsa, donde no puedes elegir que comer, que viene cada vez más pobre y más cara. Los ciudadanos tienen derecho a exigir mejor calidad de vida”, apuntó.

Finalmente “Chuy” enfatizó que debe haber respeto para todos por igual, la gente debe manifestarse, dejar la apatía y convertir esa frustración en votos, en fuerzas para luchar, convirtiéndose en agentes de cambio y así lograr la transformación en el estado y el país.