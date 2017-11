Chyno llamará a Nacho para disculparse tras polémico comentario

Este domingo los ex integrantes del dúo Chino y Nacho fueron protagonistas de controversia, luego de una discusión que nació por declaraciones de Chyno sobre la situación del pasaporte de su ex compañero.

Jesús Miranda explicó en una entrevista ofrecida a la revista TV y Novelas que su comentario no fue mal intencionado y aclaró que cada vez que le preguntan por el pasaporte de Nacho responde lo mismo, que puede regresar a los Estados Unidos con su residencia.

“La verdad no quiero pensar que fue para mí. Es más, los mismos escoltas que lo cuidan a él en Venezuela son los mismos que me cuidan a mí, somos la misma gente. Ahora le voy a escribir para ver si le molestó algo y disculparme, porque no fue con esa intención. Si él lo malinterpretó, no fue así”, expresó.

Para el intérprete de “Báilame”, su ex compañero se burló de lo que están viviendo él y su familia al estar más de dos meses sin verse. Así que se descargó en las redes sociales contra él con insultos como “bestia”, “animal” e “inepto”.

Miranda sostuvo que es desagradable que “Nacho” no esté con su familia e indicó que su intención no era burlarse de él.