Cierre de Las Noticias condena a la ciudadanía al oscurantismo informativo

Alexander Olvera

San Carlos, junio 11.- (Las Noticias de Cojedes).- A juicio de Dennis Fernández, diputada a la Asamblea Nacional, el cierre obligado de Las Noticias de Cojedes constituye un triste episodio en el que se pretende obligar a la ciudadanía a estar en el oscurantismo informativo. Señaló que con esta medida se ven afectados 35 trabajadores directos y muchos más indirectos como distribuidores, kiosqueros y pregoneros.

Fernández expresó que el gobierno no quiere que se sepa la realidad de lo que ocurre en el país y es por eso que recurre a este tipo de prácticas, como negarle papel para que este diario siga informando a los cojedeños. “El Complejo Editorial Alfredo Maneiro es quien tiene el monopolio del papel y no se lo vende a los medios impresos. Ojo eso no es un regalo, el papel hay que comprarlo

“Las Noticias de Cojedes es un diario que tiene casi 30 años en el estado, esto ya pertenece a los ciudadanos y es patrimonio del estado. Lamento que este es el segundo periódico que cierra, primero fue la opinión en 2015 y ahora este”, sostuvo la parlamentaria.

Expresó que los cojedeños deben alzar la voz ante un gobierno dictatorial que ahora pretende decir que debemos leer. “En democracia las personas deciden qué leer o no, pero este régimen quiere llevar a la población a que siga con un pensamiento único y que la única verdad sea la de ellos”.

Expresó su solidaridad con periodistas, reporteros gráficos, diagramadores y personal administrativo de esta diario que está fuera de circulación. Finalmente, aseguró que como parlamentaria seguirá alzando su voz para que este diario vuelva a estar en las manos de los cojedeños.