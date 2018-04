Cipriano Heredia: enfrentamos una crisis estructural del sistema eléctrico

Especial.-

En el marco de un conversatorio sobre el sistema eléctrico venezolano el coordinador nacional de Ideas de Voluntad Popular, diputado Cipriano Heredia, aseguró que dicho sistema enfrenta una crisis estructural que tiene como origen la completa falta de inversión del régimen de Nicolás Maduro en la construcción de infraestructura y de mantenimiento.

“Estamos ante una crisis estructural del sistema eléctrico que es consecuencia de una política de mediocridad que ha llevado a la destrucción casi premeditada de este sistema. Aquí se supone que se invirtieron más de 30 millones de dólares para rehabilitarlo, pero por la corrupción administrativa no se ven por ningún lado. Por tanto, podemos estar seguros de que mientras Nicolás Maduro siga en el poder esto no va a mejorar, sino que va a tender a empeorar por la falta de mantenimiento y de interés en renovar el sistema”.

Indicó Heredia que para recuperar el sistema eléctrico se necesita de una inversión aproximada de 40.000 millones de dólares y de un plazo de seis años para poner todo en funcionamiento. “Hasta que eso suceda los venezolanos seguirán sufriendo lo que conocemos como dieta eléctrica porque no se están implementando las soluciones necesarias. Se requiere de un esfuerzo político monumental y por eso tanto técnicos como políticos estamos de acuerdo en que hace falta un cambio para recuperar el sistema”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Winston Cabas, recordó que el sistema eléctrico venezolano es capaz de producir y procesar un total de 34.000 megavatios, pero en estos momentos la producción eléctrica dista mucho de esa cantidad pese a las reiteradas promesas hechas por el régimen.

“Tenemos disponibles un aproximado de 3.500 megavatios termoeléctricos y cerca de 8.500 megavatios hidroeléctricos, una producción que cubre la demanda de Venezuela en la década de los 70. Para cubrir las necesidades de los venezolanos necesitamos que el sistema funcione al 100% y que por lo menos haya 28.000 megavatios disponibles para el consumo. El problema es que pese a las promesas hechas por el ministro Chacón o Motta Domínguez de recuperar el sistema eléctrico en menos de tres meses no puedes salvar en ese tiempo una planta que ya lleva dos días paralizada totalmente porque no le han hecho el mínimo mantenimiento”.

Aseguró Cabas que en lugar de una recuperación lo que se aproxima es un paquete de racionamiento eléctrico que afectará a todos los venezolanos. “Lo que nos trae el ministro Motta Domínguez prontamente es un paquete de racionamiento eléctrico para todo el país, porque ellos no piensan en el venezolano sino solo en su propio bolsillo. Con este gobierno no hay posibilidad de solucionar la crisis eléctrica, porque no existe la voluntad política de hacer una inversión real en el sistema eléctrico”, puntualizó.