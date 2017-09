Ciudadano denunció que fue eliminado de los pagos del Plan Chamba Juvenil

RIGOBERTO SANDOVAL L.

San Carlos.- Freddy Ramón Pacheco Herrera, beneficiado con los pagos del Plan Chamba Juvenil, denunció que fue eliminado de los pagos sin saber los motivos de la decisión. Dijo que hace un par de días estuvo desde las 2:30 de la mañana en el Banco Bicentenario en cola, sin beber agua, ni comer para cobrar y en horas de la tarde cuando fue atendido le informaron que no aparece en el sistema.

Aseguró que posee una discapacidad auditiva y no entiende las razones del porque fue sacado. Dijo que es la primera vez que sucede esta situación, ya que en otras oportunidades gozaba del beneficio y retiraba su pago sin ningún problema.

Pacheco dijo que constantemente se acercaba a la sala situacional del Inces a hablar con el coordinador Luis Marcano y le comunicaban que pasara al siguiente día, pero el funcionario nunca resolvió. “Así me tenían pásate mañana y nada, para mí es urgente que él me atienda, ya que soy de la primera avanzada del plan que estaba cobrando y necesitaba que me asignara en un área de trabajo, estoy seguro que otras personas pasan por esta misma situación”, resaltó.

El afectado hizo un llamado a la gobernadora Margaud Godoy y a la constituyentista Érika Farías abocarse a este caso y puedan ayudarlo a solucionarlo de inmediato. “Yo soy una persona trabajadora, tengo una referencia personal con sus copias entregada y firmada a Marcano y no me ha ayudado”, dijo.

Por último, indicó que el presidente Nicolás Maduro anunció en cadena nacional que ningún joven del Plan Chamba puede quedar por fuera y debe tener un trabajo digno. Dijo que es revolucionario y socialista y que el pasado 30 de julio voto por la Constituyente y el próximo 15 de octubre saldrá a respaldar la candidatura de Margaud Godoy.