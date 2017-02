Ciudadano exige al INTI revocar decisión de dividir su terreno con ex pareja

Rigoberto Sandoval L.

San Carlos, febrero 7.- Jhonny Alexander Adames Ochoa denunció una irregularidad por una decision del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de dividir una parcela con su ex pareja Érika Cordero, dicho terreno está ubicado en el asentamiento El Charcote, sector San Marcos del municipio capital.

Destacó que hace cuatro años su esposa lo abandonó; “ahora como observa que la propiedad está cercada, pozos, corrales, alambres, arboles plantados, caballos, ganados, cochinos, gallinas ahora sí se interesó en pelear estas tierras, y yo con mi actual cónyuge estamos luchando por nuestros derechos, porque hemos trabajado para sacarla adelante”, dijo.

Agregó que el ciudadano José Padrón le firmó una constancia de residencia, carta de ocupación a Cordero. “Quiero recalcar que ella no vive allí y los vecinos del sector lo saben yo tengo mi constancia con rúbricas con apoyo de ellos como firmeza que yo habitó en dicha localidad”, manifestó.

Adames Ochoa dijo que se dirigió a las instalaciones del Inti y fue atendido por dos funcionarios y el coordinador de la institución Elio Pimentel, quienes presuntamente lo maltrataron verbalmente y tomaron la decisión de quitarle la mitad del terreno para compartirlo con su ex esposa.

“Existe una complicidad con esa señora, ya que su actual pareja es funcionario del Ministerio del Ambiente y maneja muchos contactos con las autoridades locales y fiscalías por eso todo va adelantado, pero es una situación injusta porque yo me he fajado a trabajar por mis tierras y no deben quitarmelas de esa manera arbitraria”.