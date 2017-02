Club de los Abuelos de Tinaco tiene más de un año sin recibir comida

MARILÍN HENRÍQUEZ

PASANTE UBV

San Carlos.- En condiciones lamentables se encuentra el Club de los Abuelos de Tinaco, así lo manifestó José Asunción Ochoa. Aseguró que desde hace más de un año la institución que suministra los alimentos a este centro no cumple y la situación preocupa a los abuelos ya que no cuentan con el beneficio de comida.

Ochoa afirmó que la coordinadora de Fundacontigo les reveló que no hay recursos y que no insistieran en acercarse a la sede. Dijo que es preocupante que algunos ancianos discapacitados y con problemas de salud, sin familia y otros que no tienen dónde vivir estén pasando por esta situación.

Es por esto que los abuelos exigen a la gobernadora Margaud Godoy abocarse a dicha necesidad, ya que al no contar con el apoyo de Fundacontigo, ella debe velar por beneficiar a estos ancianos que requieren alimentarse.