Club Deportivo Paso Las Negras batallará con Atlético Turén

ARTURO RODRÍGUEZ

San Carlos, mayo 5.- (Las Noticias de Cojedes).- Este sábado 5 de mayo, las categorías menores del Club Deportivo Paso Las Negras enfrentarán a sus similares del Atlético Turén, en duelos correspondientes al Torneo Serie Oro 2018, organizado por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Las categorías Sub 14 y Sub 16 disputarán sus respectivos encuentros en el campo de fútbol del Parque Barreto Méndez (1:00 y 3:00 de la tarde), mientras que la Sub 18 y Sub 20 batallarán en el estadio Julio Cesar Ramos de Turén, a las 9:00 y 11:00 de la mañana.

El club sancarleño buscará la mayor cantidad de victorias para seguir dejando en alto al fútbol cojedeño, pero al frente tendrá a un rival complicado que no se amilanará y saldrá en busca de los puntos para luchar por la clasificación.