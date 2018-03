Clubes de judo en Cojedes denuncian que asociación “ficticia” vulnera derechos de los atletas

Rigoberto Sandoval L.

San Carlos, marzo 4.- Clubes registrados de judo del estado Cojedes se dirigieron a este medio para denunciar a la asociación “ficticia” que a su juicio se auto eligió de forma arbitraria, sin hacer el respectivo llamado a las elecciones, por lo que vulnera las leyes que rigen la materia deportiva. Explicaron que les alegaron que los clubes no contaban con la documentación requerida y por eso no fueron tomados en cuenta.

Lo afectados destacaron que la asociación se instaló en su mayoría por personas que no tienen vida deportiva en la disciplina. “Nosotros que fuimos judocas hace años no conocemos a esas personas que están apareciendo de repente y la mayoría de los clubes involucrados no tienen participación deportiva, nosotros desconocemos donde realizan sus actividades”, resaltaron.

“Como clubes debidamente registrados nosotros auto gestionándonos, hemos participado en la mayoría de eventos nacionales que organiza la Federación Venezolana de Judo con grandes resultados para el estado con 31 medallas cosechadas, gracias al trabajo en equipo y de nuestros atletas”, agregaron.

Añadieron que Indeportes Cojedes solo prestó ayuda en dos eventos y es lamentable que el estado no participara en los Juegos Nacionales porque el transporte asignado por el ente regional nunca apareció. Agregaron que tampoco brindaron colaboración para asistir a otras competencias y solo apoyó a las actividades de la asociación “ficticia”. Aseguran que tienen más de 20 días a la espera de una respuesta y expliquen su posición al caso y hasta ahora nada.

Por otra parte mencionaron que no pudieron asistir al mencionado evento porque la asociación presidida por Ana Quiroz no convocó a los atletas de la selección, dejándolos por fuera, luego de prepararse durante tres meses; “ahora se acerca otro campeonato y tienen la desfachatez de invitarnos a topar 12 horas antes y aun así Indeportes apoya estas acciones”, denuncian.

Reiteran que el entrenador Douglas Villegas fue sacado arbitrariamente de las instalaciones de la Villa Deportiva donde funciona el Club Kano, por lo que repudian esta medida sin justificación, por lo que denotan que la asociación quiere masificar denigrando a los instructores y atletas y retirando sin autorización el material deportivo del Club de Judo Cojedes sin informarle a su directiva.

Por último continúan a la espera de un pronunciamiento formal de Indeporte, por lo que seguirán de píe en la lucha por la disciplina actuando con la verdad y defendiendo sus derechos como ciudadanos a pesar de no contar con “padrinos o amigos de las altas esferas políticas” por lo que no bajarán los brazos para ubicar a Cojedes en los sitiales de honor en el judo.