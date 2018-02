Clubes de judo no reconocen a una “asociación ficticia”

Representantes de clubes deportivos de judo del estado Cojedes que participaron en todos los eventos del periodo olímpico 2013-2017 denunciaron a la Asociación de Judo del estado Cojedes “ficticia” presidida por Ana Quiroz, por no poseer credencial que la avale. Repudian que Indeportes respalde el proceso de elección que está fuera de orden legal y violenta la Constitución y Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física en sus artículos 7, 11, 12, 14, 25, 26, 27, 28,41.

Los clubes de judo Conaíma, San Carlos, Tinaquillo, Cojedes, Samanes I, 28 de octubre, Club Talento Deportivo Las Vegas y Takeshi no fueron tomados en cuenta para este proceso. Aseguraron que Indeportes explicó que el artículo 11 de Ley del Deporte se puede omitir y que el certificado del registro de deporte, actividad física y educación física del municipio Ezequiel Zamora “no sirve ni tiene ni voz ni voto nos alegaron”, al momento de ingresar un documento donde reseñaron la situación y les informaron que darían respuestas en un lapso de 15 días.

Dijeron que al revisar el proceso evidenciaron que no posee convocatoria de asamblea general, no realizaron los llamados a elecciones, no cumplen con la cantidad de clubes reglamentarios, ya que de los seis clubes, sólo uno tiene participó en eventos nacionales federados, no poseen proceso eleccionario y no se publicaron los resultados en gaceta oficial, ni presentaron acta de finalización de los comicios. “Nos dijeron que no somos nadie ni teneos la potestad de detener dicho proceso, simplemente los reconocen, los avalan y punto”, aseguraron

Por último hacen un llamado a las autoridades competentes abocarse a solucionar este caso y que las personas involucradas sean sancionadas como lo establece la Ley del Deporte por actuar fuera del orden jurídico. Mientras que la Asociación de Judo del estado Cojedes se encuentra a la espera respuesta de IND en Caracas. “Nosotros no reconocemos esta asociación ficticia que avala Indeportes”, finalizaron.