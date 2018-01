CNE impide validación en 7 estados y la Mesa de la Unidad legitimará en 17

El gobierno arrecia la persecución contra la oposición a través de medidas administrativas del Consejo Nacional Electoral, que limitan el proceso de validación de los partidos y con la apertura de una investigación penal del Ministerio Público al secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa.

El dirigente fue vinculado por el fiscal designado por la ANC, Tarek Wiliam Saab, con presuntos llamados a desestabilizar el orden interno, desconocer los poderes públicos y fomentar el odio.

La rectora Tania D’ Amelio anunció que la MUD no podrá validar su tarjeta en el proceso convocado para el fin de semana en siete estados del país, donde hay en curso querellas judiciales por fraude. La funcionaria indicó que la medida rige sobre Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo, Monagas, Trujillo y Zulia, donde se han dictado medidas cautelares que impiden la realización de la actividad.

En su cuenta de Twitter, D’ Amelio aseveró que los partidos Voluntad Popular y Puente “quedan autocancelados al no atender la convocatoria de renovación de partidos hecha por el CNE”.

La rectora advirtió que Primero Justicia no ha notificado formalmente que no acudirá a la renovación y, por tanto, si no presenta su renuncia al proceso, las manifestaciones de voluntad que se expresen por el partido serán atribuidas a la organización y no a otra, en este caso la MUD.

En un comunicado, VP dijo que no se arrodilla frente a la dictadura: “Esta cancelación de nuestra organización la ejecutan en el marco de la fraudulenta convocatoria de un proceso electoral presidencial, sin garantías ni condiciones para que el voto de cada venezolano cuente, condiciones que representan el epicentro de la negociación en República Dominicana y que el régimen vapulea. Seguramente esta arremetida seguirá avanzando por lo que se hace aún más necesaria la unidad de los demócratas”.

Vicente Bello, representante de la alianza opositora ante el CNE, aseguró que la dirigencia tomó la decisión de validar la tarjeta en los 17 estados del país, en los que sí está habilitada. Ante el anuncio de D’Amelio, explicó que la estrategia estará “en la movilización que se active en los otros estados para poder renovarse”.

Dijo que no se hará nada en las siete entidades donde la MUD no podrá renovarse. Alegan que los procesos judiciales que refiere D’ Amelio están prescritos y que solicitaron información al CNE sobre el caso, pero el organismo no ha respondido.

Si bien la MUD no podrá inscribir su candidato presidencial en los estados donde hay procesos judiciales, las tarjetas de los partidos que la integran, que si se encuentran validadas por el CNE en todo el país al haber participado en las últimas elecciones municipales, podrían inscribir al mismo candidato que postule la Unidad. De esta forma, la alianza podría sumar las manifestaciones de voluntad expresadas en todas las tarjetas. Sin embargo, tendría que plantearse un acuerdo interno.

Persecución. Tomás Guanipa señaló que hay una “suerte de inquisición en contra de los ciudadanos que piensan distinto” al gobierno, refiriéndose al inicio de una investigación penal en su contra.

“Que lo anuncien por los medios muestra que aquí no hay debido proceso para nadie”, expresó el secretario general del partido Primero Justicia.

“El gobierno tiene un interés clarísimo en anular los partidos. Se muestra desesperado. ¿Por qué se angustian tanto ante sanciones personales y no se angustian por los problemas de los venezolanos? Los gobiernos tienen que estar al servicio de la gente”, escribió en su cuenta de Twitter.