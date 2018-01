CNP rechazó obstáculos a los periodistas que cubrían caso Junquito

CARACAS.-El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guia, condenó que los periodistas no pudieran cubrir el caso Óscar Pérez desde el primer momento. Afirmó que se han evidenciado agresiones a los periodistas por informar. “La rabia no debe pagarse con los periodistas”. A 60 años, hasta que un movimiento cívico-militar derrocó a Marcos Pérez Jiménez manifestó que uno de los pilares del sistema democrático es la comunicación y durante los últimos eventos del país se ha visto complicado. “Los periodistas no pudieron estar presentes durante un evento que llenó de dolor a Venezuela, la información es necesaria”.

Share this: Twitter

Facebook